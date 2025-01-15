درة توجه رسالة لكل من هنأها بيوم ميلادها: شكراً من كل قلبي 

درة توجه الشكر لكل مهنئيها

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درة حاضرة في موسم دراما رمضان 2025

"وين صرنا" أولى تجارب درة الإخراجية

درة تعود للسينما التونسية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 يناير 2025 10:20 مساءً - حرصتتوجيه رسالة شكر لكل شخص هنأها بيوم ميلادها سواء من قبل زملائها في الوسط الفني، أو من قبل محبيها وجمهورها؛ إذ نشرت صورة لها عبر صفحتها على "إنستغرام".ظهرت الفنانةمن خلال الصورة وهي تقف بجانب قالب من الحلوى ومجموعة من الورود والبالونات، معلقة: "شكراً من كل قلبي على معايداتكم وتمنياتكم لي المليئة بالحب".على جانب آخر تتواجد الفنانة التونسية درة في الماراثون الرمضاني المنتظر بمسلسل بعنوان "مشتهى" مكوّن من 30 حلقةً، وتأليف وإخراج باهر رشاد الذي يخوض بهذا العمل أولى تجاربه الإخراجية، بعدما عمل مونتيراً في العديد من الأعمال الفنية خلال السنوات الماضية.يذكر أن درة خاضت مؤخراً أولى تجاربها كمخرجة ومنتجة خلال فيلم "وين صرنا"، الذي تم عرضه في الدورة الأخيرة من مهرجان القاهرة السينمائي، حيث عرض ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، والعمل عبارة عن فيلم وثائقي مدته 79 دقيقة، وقالت درة عن الفيلم إنه من أصدق التجارب التي قامت بها وإنها عملت عليه بكل حب.يمكنكم قراءة ... في يوم ميلادها: شخصيات وأدوار درامية فارقة في مسيرة درة الفنيةكانت الفنانةقد سجلت عودتها إلى السينما التونسية بعد غياب ما يقرب من 13 عاماً، وذلك خلال فيلم "صاحبك راجل" الذي انطلق في دور السينما بتونس في ديسمبر الماضي، والفيلم من إخراج قيس شقير، وتأليف زين العابدين المستوري وأحمدالصيد، ويُشارك في بطولته عدد من الفنانين التونسيين بجانب درة، منهم كريم الغربي، سفيان الداهش، صلاح مصدق، كوثر الباردي، يونس الفارحي.وتدور أحداث فيلم "صاحبك راجل" حول شخصية تجسدها درة، والتي تعيش صراعات داخلية وخارجية، وتتناول القضايا الإنسانية مثل الحب، الصداقة والتضحية، وبهذا الدور، تعود درة إلى أدوارها المميزة التي تتسم بالواقعية النفسية والعاطفية، مما يمنح الفيلم عمقاً ويُتيح للجمهور فرصة للتأمل في قضايا المجتمع التونسي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365"وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365"ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن"