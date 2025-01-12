هل ستفاجئ كيت ميدلتون الحضور في حفل توزيع جوائز بافتا؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 يناير 2025 11:53 صباحاً - ينتظر الجمهور العالمي حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام، المعروف إعلامياً باسم حفل توزيع جوائز بافتا، من العام للعام، ليس فقط لأن الحفل ملتقى لأهم وأبرز نجوم ومشاهير العالم، بل لأنه أيضاً حفل يحرص على حضوره عضوان مهمان من أعضاء العائلة المالكة البريطانية، وهما الأمير ويليام وكيت ميدلتون.

وعلى الرغم من غياب كيت في عدد ضئيل من حفلات البافتا في الأعوام الماضية، ولا سيما حفل العام الماضي، إلا أن الجمهور الملكي يطمح في رؤيتها هذا العام، فهل سنراها أم لا؟

حقيقة عودة كيت ميدلتون لحفل توزيع جوائز بافتا

مع إعلان كيت ميدلتون انتهاءها من العلاج الكميائي، وظهورها في عدد من الارتباطات الملكية، كان آخرها انضمامها للعائلة المالكة أثناء توجههم إلى كنيسة القديسة مريم المجدلية، الواقعة في ساندرينغهام، صباح الكريسماس، أصبح السؤال المطروح بشدة حالياً: هل ستنضم كيت لزوجها الأمير ويليام -بصفته رئيس الأكاديمية- في حفل توزيع جوائز بافتا؟

وفقاً لموقع Daily Mail، يقول المطلعون على الحفل إنهم يبذلون قصارى جهدهم ليشهد الحفل عودة كيت إلى السجادة الحمراء مرة أخرى بعد تغيبها العام الماضي. ومن جانبها، تقول رئيسة لجنة أفلام البافتا، آنا هيجز، إنها متفائلة للغاية بأن كيت سترافق زوجها الأمير ويليام في قاعة المهرجانات الملكية في لندن في السادس عشر من فبراير.

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بافتا 2024: حضور الأمير ويليام وحيداً بدون كيت

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سجَّل العام الماضي 2024 حضور الأمير ويليام حفل توزيع جوائز بافتا بدون زوجته كيت ميدلتون، بعد أن كان من المعتاد رؤيتهما معاً في الحدث.

في الحفل الذي أُقيم يوم الأحد 18 فبراير 2024، وصل أمير ويلز إلى السجادة الحمراء وحيداً بدون زوجته، إذ إنها كانت في فترة التعافي بعد العملية الجراحية التي خضعت لها مؤخراً، قبل أن تكشف إصابتها بالسرطان.

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بافتا 2023 آخر حضور لكيت ميدلتون الحدث

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شهد حفل توزيع جوائز بافتا 2023 آخر حضور لكيت ميدلتون رفقة زوجها الأمير ويليام، وحينها طُلب من الضيوف ارتداء ملابس مستدامة؛ من خلال الاستئجار أو اختيار الملابس القديمة أو اختيار شيء من علامة مستدامة، أو إعادة ارتداء ملابس يمتلكونها بالفعل، وهذا ما قامت به كيت حيث ظهرت بفستان أبيض كان قد ارتدته من قبل عام 2019 في الحفل نفسه.

كما مثلت عودة الزوجين الملكييْن إلى حفل الجوائز المرموق بعد غيابهما عنها في عام 2021 و2022. ففي عام 2021، انسحب الأمير ويليام من ظهوره في البافتا بعد وفاة جده الأمير فيليب، بينما في عام 2022 أُعلن أن الزوجين الملكيين لن يحضرا حفل توزيع الجوائز بسبب قيود اليوميات.

من الجدير بالذكر أن حفل توزيع جوائز بافتا سيُقام يوم 16الأحد فبراير، بينما سيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين في مختلف الفئات يوم الأربعاء 15 يناير.

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