"Flow" يفوز بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة بـ غولدن غلوب 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يناير 2025 07:19 صباحاً - إنطلق حفل توزيع جوائز الـ غولدن غلوب 2025 في نسخته الـ 82 وقد شهد الحفل منافسات قوية بين أضخم الإنتاجات السينمائية والتلفزيونية لعام 2024. وقد تم خلال الحفل الإعلان عن فوز فيلم "Flow" بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة، وجاء الفيلم من تأليف وإخراج جينتس زلبالوديس ودارت أحداثه حول قط يواجه الفيضان بُصحبة مجموعة من الحيوانات الأخرى حتى يصلوا إلى قارب يُقرروا أن يسكنوا فيه طلبًا للنجاه ويبقى عليهم أن يتعاونوا سويًا على الرغم من إختلافاتهم.

وكان قد تنافس على جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة بـ غولدن غلوب 2025 أمام فيلم "Flow" أفلام: " INSIDE OUT 2، MEMOIR OF A SNAIL، MOANA 2، WALLACE & GROMIT: VENGEANCE MOST FOWL، THE WILD ROBOT".

فيلم Conclave يفوز بجائزة أفضل سيناريو فيلم سينمائي

كما شهد حفل توزيع جوائز غولدن غلوب 2025 فوز فيلم "Conclave" بجائزة أفضل سيناريو فيلم سينمائي لـ بيتر ستروغان، وتم عرض الفيلم عام 2024 ودارت أحداثه حول تكليف الكاردينال "لورانس: بمهمة قيادة واحدة من أكثر الأحداث القديمة سرية في العالم، حيث يتعين عليه خلال مجلس مُغلق اختيار البابا الجديد، وبمرور الوقت يجد نفسه في قلب مؤامرة كبيرة.

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تفاصيل حفل جوائز غولدن غلوب

يُذكر أن أول حفل توزيع جوائز غولدن غلوب تم إطلاقه عام 1944، كعرض جوائز ترفيهي رائد سنوي يكرم الإنجازات في كلٍ من التلفزيون والسينما. غالبًا ما يُشار إليه باسم "حفل العام في هوليوود"، وهو أكبر حفل توزيع جوائز في العالم للاحتفال بأفضل ما في السينما والتلفزيون.

على مدار العقود الثلاثة الماضية، مكنت جوائز غولدن غلوب من التبرع بأكثر من 55 مليون دولار للجمعيات الخيرية المتعلقة بالترفيه بما في ذلك برامج المنح الدراسية ومشاريع ترميم الأفلام والجهود الإنسانية. كما دعم هذا التمويل برامج متنوعة بالشراكة مع مجموعات المناصرة التي تهدف إلى تعزيز الوصول إلى هوليوود للمجتمعات المحرومة.

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