صراع بين الحب والشك: يسرا اللوزي في مواجهة خالد النبوي وهاني عادل في مسلسل سراب

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 يناير 2025 05:50 مساءً - تتألق يسرا اللوزي في مسلسل سراب من خلال شخصية "ملك"، طبيبة النساء التي تجد نفسها عالقةً بين زوجها طارق (خالد النبوي) وخطيبها السابق نديم (هاني عادل). ملك تبدو وكأنها تعيش حياةً مستقرةً، لكن مع تصاعد الأحداث يظهر أن علاقتها بطارق مليئة بالمشاكل التي تختبئ خلف الهدوء الظاهري. التوتر يزداد عندما يقوم نديم باختطاف ابنها، لتجد نفسها في مواجهة مباشرة مع الماضي الذي يطاردها، وفي موضع شك دائم من زوجها.

توتر العلاقة بين يسرا وخالد النبوي

تتكشف ملامح التوتر خلال الحلقات الأولى من المسلسل بين ملك (يسرا اللوزي) وزوجها طارق () في العديد من المواقف التي تكشف عن شروخ عميقة في علاقتهما عندما يتم اختطاف ابنهما، خاصةً بعد أن يكتشف طارق أن الخاطف هو نديم، خطيب ملك السابق. يبدأ طارق بالتشكيك فيها بشكلٍ غير مباشر، ويتساءل كيف عرف نديم ابنهما وكيف تمكن من إقناعه بالمغادرة معه.

في إحدى الحفلات التي دعاهما إليها عميل مهم، بدا واضحاً أن ملك تشعر بالاستياء والانعزال، خاصةً مع علمها أن هذه الحفلات مخصصة للعمل وأن طارق لن يوليها أي اهتمام خلالها. هذه اللحظة تعكس شعورها بالإهمال، في الوقت الذي نكتشف فيه أن طارق نفسه يخونها على الجانب الآخر. هذه الخيانة تُضيف طبقةً جديدةً من التعقيد إلى علاقتهما وتكشف عن الأسباب التي تجعل ملك تبدو وكأنها تحمل عبئاً ثقيلاً.

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بأداء يُبرز تفاصيل شخصية ملك بدقة، تنجح يسرا اللوزي في جعل المشاهد يشعر بعمق الصراع النفسي الذي تعيشه. ملك تبدو هادئة أحياناً، لكن خلف هذا الهدوء تختبئ مشاعر متناقضة من القلق والغموض. تصرفاتها تثير التساؤلات، ونظراتها محيرة: هل هي بريئة، أم أنها تحمل أسراراً تجعل الجميع يشك فيها؟

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مسلسل سراب

مكون من عشر حلقات، ويُعرض على إحدى المنصات الرقمية، ويدور في إطار اجتماعي مشوق عن مجموعة من العلاقات المعقدة التي تسلط الضوء على الخيانة والحب والتضحية، تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد، بطولة، نجلاء بدر، دياموند أبوعبود، إنچي المقدم،، أحمد وفيق، جيهان الشماشرجي، أحمد مجدي.

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