على طريقة Emily in paris: أسما إبراهيم تقضي أجازة مميزة في باريس

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 يناير 2025 02:52 مساءً - شاركت الإعلامية أسما إبراهيم جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام مجموعة صور جديدة خلال إجازتها الأخيرة في باريس.

إطلالة أسما إبراهيم في باريس

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ظهرتفي الصور من خلال شرفm المنزل الذي تقيم فيه خلال إجازتها، وكانت ترتدي أزياء مميزة تناسب الأجواء الباريسية، واختارتكتابة تعليق مميز على الصورة كشفت من خلاله عن ارتباطها بالمسلسل الشهير، وكتبت تعليقًا قالت فيه: "عفوا إميلي، أسما في باريس".

وقد تفاعل متابعو أسما مع الصور وأشادوا بجمالها وأناقتها، خاصةً وأنها قامت بتنسيق التنورة القصيرة والبلوفر بطريقة عصرية مميزة وتمنوا لها إجازة سعيدة وأوقاتًا ممتعة.

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أسما إبراهيم تعلن زواجها

ومن ناحيةٍ أخرى، تصدرت الإعلامية أسما إبراهيم حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، وذلك بعد إعلانها الزواج من رجل أعمال، وذلك من خلال لقاءٍ تليفزيوني لها، مؤكدة أنها أقامت حفل زفافها في دبي منذ فترة، في خصوصية تامة بعيداً عن أعين الصحافة والإعلام.وعلقتعلى زواجها من رجل أعمال وعن سبب إقامتها لحفل الزفاف خارج مصر، وقالت إنها باتت ترفض تدخل الناس في تفاصيل حياتها الشخصية، وأكدت أنها عادت لزوجها الأول وأبو أولادها وكان من الضروري إعلان زواجها بسبب ظهورها الدائم معه وسفرهما المتكرر.

الجدير بالذكر أن أسما إبراهيم استطاعت أن تحقق نجاحًا كبيرًا على مدار المواسم الماضية من برنامجها الشهير حبر سري، حيث استضافت عددًا كبيرًا من أشهر نجوم الوطن العربي، كشفوا العديد من الأسرار لعل أبرزهم دينا الشربيني، أمير كرارة، نادية الجندي، صبا مبارك، مصطفى شعبان، شيرين رضا، أكرم حسني، وغيرهم من النجوم.

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