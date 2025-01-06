رالي دكار: الراجحي يحرز المرحلة الثانية الماراثونية

الرياص - اسماء السيد - بيشة : أحرز السائق السعودي يزيد الراجحي المرحلة الثانية الماراثونية "48 ساعة كرونو" من رالي دكار الصحراوي على أرضه الإثنين في بيشة، فيما تأخر حامل اللقب الإسباني كارلوس ساينس نحو ساعة ونصف بعد انقلاب سيارته الأحد.

وأنهى الراجحي (أوفر درايف/تويوتا) المرحلة البالغ طولها 967 كلم والممتدة على مرحلتين بزمن 10:56:54 ساعات، فاحتل المركز الأول رغم تعرضه لعقوبة دقيقتين بسبب سرعته الزائدة.

تبعه الجنوب إفريقي هنك لاتيغان (تويوتا) بفارق 4:16 دقائق، فيما حل حامل اللقب خمس مرات القطري ناصر العطية (داسيا) ثالثا بفارق 6:29 دقائق مع نيله عقوبة أربع دقائق أيضا بسبب تجاوزه حدود السرعة.

وسيطر الراجحي (43 عاما) على المرحلة على مدى يومين، ووحده العطية تمكن من تخطيه عند الكيلومتر 231، قبل أن يحل "السوبرمان" ثالثا.

قال السعودي بعد وصوله إلى مخيم المبيت "كانت في غاية الصعوبة. أشعر بأننا في اليوم العاشر من الرالي" الذي بدأ الجمعة.

تابع "تأخرنا كثيرا وكانت لدينا مشكلة في السيارة. المرحلة طويلة والحمدالله نحن في الصدارة".

وتعين على المشاركين المبيت في الصحراء بين قسمي المرحلة الأحد والإثنين دون تلقي مساعدة تقنية.

وأنهى ساينس المرحلة، بعد تعرضه لحادث انقلاب الإثنين وتضرر سيارته فورد رابتور، بفارق ساعة و35 دقيقة عن المتصدر.

وبعد تأخره نصف ساعة مساء الأحد في المعسكر، بسبب مشكلة في المروحة أدت إلى ارتفاع حرارة محرك سيارته، عوض الفرنسي سيباستيان لوب، بطل العالم للراليات تسع مرات، تأخره وأنهى المرحلة سابعا بفارق 13:10 دقيقة.

ويتصدر لاتيغان ترتيب السائقين العام، بفارق 4:45 دقائق عن الراجحي و11:14 دقيقة عن العطية.

وشرح الأسترالي توبي برايس، الدراج السابق ورابع الترتيب العام "كمبتدئين، لم أكن أعرف أنا وسام (الدراج السابق البريطاني سندرلاند) ما نقوم به لذا كانت أصعب بكثير من المتوقع. عندما يعترضك الغبار لا يمكنك رؤية واقتفاء الآثار التي أمامك بشكل جيّد".

وفي فئة الدراجات النارية، تابع الأسترالي دانيال ساندرز (كيه تي أم) هيمنته، بفوزه في المرحلة الثانية، علما انه توج أيضا في المرحلة التمهيدية.

وهذه سلسلة غير مسبوقة في الدراجات، منذ نجاح الإسباني جوان باريدا في 2017 بين بوليفيا والأرجنتين.

وتفوق ساندرز، حامل لقب رالي المغرب، بفارق 6:45 دقائق عن الفرنسي أدريان فان بيفيرين (هوندا)، فيما حل سائق هوندا الآخر الأميركي سكايلر هاوز ثالثا بفارق 7:37 دقائق.

ويأمل ساندرز في أن يصبح ثاني أسترالي يحرز لقب الرالي، بعد توبي برايس (2016 و2018).

يتصدر الترتيب العام بفارق 12:36 دقيقة عن هاوز و12:40 دقيقة عن البوتسواني روس برانش (هيرو).

الترتيب العام لفئة السيارات

1 الجنوب إفريقي هنك لاتيغان (تويوتا) 15:40:30 ساعة

2 السعودي يزيد الراجحي (أوفردرايف) بفارق 4:45 دقائق

3 القطري ناصر العطية (داسيا) بفارق 11:14 د

4 الأسترالي توبي برايس (أوفردرايف) بفارق 11:44 د

5 السويدي ماتياس إكستروم (فورد) بفارق 13:16 د

الترتيب العام لفئة الدراجات النارية

1 الأسترالي دانيال ساندرز (كيه تي أم) 16:10:31 ساعة

2 الأميركي سكايلر هاوز (هوندا) بفارق 12:36 د

3 البوتسواني روس برانش (هيرو) بفارق 12:40 د

4 الإسباني توشا شارينا (هوندا) بفارق 12:48 د