حسن إبراهيم يعلن عن قرب انتهاء تصوير مسلسل بعنوان ثلاثين حلقة

مسلسل "ثلاثين حلقة"

أعمال أخرى للفنان حسن إبراهيم

آخر عمل عرض للفنان حسن إبراهيم

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يناير 2025 02:49 مساءً - شارك الفنانمتابعيه صور له مع الفنانوفريق مسلسل "" وهو عمل سيعرض خلال الموسم الرمضاني القادم 2025.وعلق وكتب: "آخر موقع تصوير لي وإخراج اوردر تصوير لمسلسل "ثلاثين حلقة" للمؤلف والمخرج الفنان رمضان خسرو ، ولله الحمد على نعمته وتوفيقه".كما نشر حسن إبراهيم صورة برفقة الفنان سعد الفرج قبل يوم وكتب: "في موقع تصوير مسلسل "ثلاثين حلقة" من تأليف وإخراج رمضان خسرو ومعي الأسطورة الكويتية ذات التاريخ الذهبي في صناعة الفن سعد الفرج والمنتج عبدالرحمن الدين أتشرف دائمًا في لقاء الفن الصافي الخالص وللتاريخ أحتفظ بهذه الذكريات اللقاء على شاشات رمضان بإذن الله"."ثلاثين حلقة" هو مسلسل سيعرض في رمضان 2025، وهو من تأليف وإخراج رمضان خسرو، ومن بطولة الفنان سعد الفرج وخالد أمين، أحلام حسن، وعبد الرحمن العقل، وحسن إبراهيم، ومحمد الحملي بالإضافة إلى آخرين.وكان الفنان حسن إبراهيم قد قام مؤخرًا بتصوير مسلسل آخر بعنوان "سدف" وهو من ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف محمد أنور محمد، ومن بطولة الفنان عبدالرحمن العقل، حسن إبراهيم، حسين المهدي، بثينة الرئيسي، أحمد إيراج، عبدالله بهمن، غدير السبتي، خالد العجيرب، في الشرقاوي، ناصرعباس، فهد باسم، صمود المؤمن، نور محمود، عباس خليفي، زمن عبدالله، أحمد السعدون، حنين حامد.وكان آخر عمل عرض للفنان حسن إبراهيم هو مسرحية "مــن زاويــة اخــرى" والتي عرضت ضمن، إخراج محمد جمال الشطي، تأليف مصعب السالم، ومن بطولة الفنان أحمد العوضي، سالي فراج، ناصر الدوب، حسن إبراهيم، غدير حسن، ماجد البلوشي، سعد العوض، سارة العنزي، بدر التميمي.

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