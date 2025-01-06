أشار المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، الى ان "الكيان الصهيوني يدرك أن سماءه مفتوحة أمامنا ونستطيع استهدافه بشكل مضاعف، ونقول للأعداء إننا مستعدون للرد الفوري على أي اعتداء".
ولفت الى ان "إيران لم تتوقف عن تصنيع الصواريخ ومنظومات دفاعنا الجوي سليمة "، معتبرا ان "دعم جبهة المقاومة أساس مهم لعقيدتنا الدفاعية، لا يوجد أي مانع لتنفيذ عمليات جديدة ضد الكيان الصهيوني في الوقت المناسب".
وكشف المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني ان "العملية المقبلة ضد الكيان الصهيوني ستكون أقوى وأشد عندما يحين وقتها".
كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: لا يوجد أي مانع لتنفيذ عمليات جديدة ضد الكيان الصهيوني في الوقت المناسب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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