وديع الخازن: بري يعتبر شخصية محورية في الحياة السياسية اللبنانية

أكّد عميد المجلس العام الماروني، الوزير السابق وديع الخازن، أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري يُعتبر شخصية محورية في الحياة السياسية اللبنانية، وهو يلعب دوراً أساسياً في تأمين الأرضية المناسبة لانتخاب رئيس الجمهورية. فمع أهمية هذا الاستحقاق، يبقى دوره كمحفز وموجه للعملية السياسية في غاية الأهمية".
وتابع: "لقاؤه والتشاور معه يُعدّ خطوة استراتيجية للمضي قدماً نحو إعادة استنهاض الدولة ومؤسساتها، بالتنسيق مع رئيس الجمهورية المرتقب ورئيس مجلس الوزراء. إن التعاون بين هذه المكونات الثلاثة يشكل حجر الزاوية لإعادة الثقة بالدولة ومعالجة التحديات الراهنة التي تواجه لبنان على كافة الصعد السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية"، معتبرا ان "هذا النوع من التنسيق بين أركان الدولة يفتح الباب أمام رؤية موحدة للنهوض بالوطن، ويساهم في تحقيق الاستقرار المنشود".
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