هوكشتاين التقى قائد الجيش قبل اجتماع لجنة مراقبة اتفاق وقف اطلاق النار

التقى قائد الجيش العماد جوزيف عون بالمبعوث الاميركيّ اموس هوكشتاين قبل اجتماع لجنة مراقبة اتفاق وقف اطلاق النار. وفي وقت سابق، افادت معلومات صحافية، بأن لجنة مراقبة تطبيق إتفاق وقف إطلاق النار تعقد بعد ظهر اليوم إجتماعها الأول في العام الجديد بمشاركة هوكشتاين.

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