شخصيات سياسية هنأت الطائفة الارمنية بعيد الميلاد

توجه الرئيس السابق ميشال عون بـ"أطيب التمنيات للطائفة الأرمنية الكريمة ولجميع الشعوب والطوائف التي تحتفل اليوم بميلاد المخلّص. بشارة الميلاد، في أي زمان ومكان، تحمل دوماً الفرح والسلام؛ رجاؤنا أن يعم السلام بلداننا وأن يغمر فرح الميلاد شعوبنا".

وكتب النائب سيمون أبي رميا،:"ميلاد مجيد لشركائنا في المواطنة من الطوائف الأرمنية وجميع أبناء الكنيسة المحتفلين بعيد الميلاد المجيد في السادس من كانون الثاني، على أمل تحقيق أهدافنا المشتركة بانتخاب رئيس للجمهورية والنهوض بالوطن للوصول الى لبنان المستقر والمزدهر".

من جهته، عايد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان أبناء طائفته الأرمن الأرثوذكس في عيد الميلاد المجيد، متمنّياً لهم، في لبنان وفي بلاد الاغتراب، الصحة والتوفيق والنجاح في أعمالهم، والمساهمة في التقدّم والازدهار حيثما حلّوا.

وقال:" يبرهن حلول المناسبات الدينية في لبنان طيلة روزنامة أيام السنة، غنى التنوّع ضمن الوحدة بين الطوائف وبين اللبنانيين".