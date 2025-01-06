الدفاع المدني: السيطرة على حريق في محطة وقود بالعبدة - عكار ومنع امتداده إلى المباني السكنية

أخمد عناصر الدفاع المدني، معزَّزين بآليات استقدمت من مراكز متعددة، عند الساعة ١٣:٠٠ من تاريخ اليوم حريقاً اندلع في محطة للتزود بالوقود وسيارتين رباعيتي الدفع وحافلة صغيرة في العبدة - عكار.

وقد أسهمت الاستجابة السريعة والتنسيق المحكم بين المراكز في السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الأبنية السكنية المجاورة، ما حال دون وقوع كارثة كبرى.

كما تم نقل خمسة مصابين يعانون من حالات ضيق في التنفس جراء انتشار الدخان الكثيف لتلقي العلاج اللازم.