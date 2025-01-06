ماكرون شدد على أهمية انتخاب رئيس للبنان: هذه الخطوة ستسهم في استعادة السيادة اللبنانية الكاملة

شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أهمية انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان، معتبرًا أن هذه الخطوة ستسهم في استعادة السيادة اللبنانية الكاملة.

وأشار إلى أن فرنسا تأمل في أن تتمكن سوريا الجديدة من تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، معربًا عن دعمه لانطلاق مرحلة سياسية جديدة، لافتاً إلى تطلعات بلاده لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم في ظل التحولات الجارية.