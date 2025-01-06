النشرة: الجيش الاسرائيلي اعتقل عدداً من المزارعين والرعيان اللبنانيين والسوريين خلال عملهم في سهل المجيدية

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن "الجيش الاسرائيلي اعتقل عدداً من المزارعين والرعيان اللبنانيين والسوريين بينهم فتاة خلال عملهم في سهل المجيدية في جنوب لبنان واقتادهم إلى الجانب الاخر من الحدود".

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