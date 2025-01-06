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النشرة: الجيش الاسرائيلي اعتقل عدداً من المزارعين والرعيان اللبنانيين والسوريين خلال عملهم في سهل المجيدية

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أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن "الجيش الاسرائيلي اعتقل عدداً من المزارعين والرعيان اللبنانيين والسوريين بينهم فتاة خلال عملهم في سهل المجيدية في جنوب لبنان واقتادهم إلى الجانب الاخر من الحدود".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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