التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري المنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، حيث جرى عرض لبرامج الأمم المتحدة في لبنان لاسيما تلك المتصلة بالمجال الإنساني . والتقى بري أيضاً وفداً من الهيئات الإقتصادية، حيث تناول اللقاء المستجدات السياسية والاوضاع العامة لاسيما الاقتصادية والمعيشية منه.

كانت هذه تفاصيل خبر بري تابع الاوضاع العامة خلال لقائه منسق الامم المتحدة للشؤون الانسانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.