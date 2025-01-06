الهوى سلطان وولاد رزق 3 : أفلام فضلها النجوم في 2024

أفلام أكشن ورومانسية فضلها النجوم

View this post on Instagram A post shared by سينماتك (@stvcinematk)

View this post on Instagram A post shared by سينماتك (@stvcinematk)

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يناير 2025 02:49 مساءً - كشف عدد من النجوم عن أفلامهم المفضلة أو التي لفتت أهتمامهم خلال عام 2024، وبعضهم فضل أفلام الأكش وآخرون مالوا إلى الرومانسية.وسوف نستعرض في هذا الموضوع أفلام الأكشن التي لفتت النجوم بعام ٢٠٢٤ و كان من بين هذا الأفلام "" لأحمد عز وعمرو يوسف، أما على مستوى الأفلام الرومانسية حظى فيلم "" لمنة شلبي وأحمد داود اهتمام الكثيرين منهم .خلال لقاء عفوي لعدد من النجوم مع موقع "سينماتك"، كشف عدد منهم عن أفلامهم الأكشن المفضلة لديهم في عام 2024، حيث قال النجم:"ولاد رزق 3 لأني كنت المفروض أبقى فيه بس محصلش نصيب".وكان للفنانة الشابةنفس الرأي حيث قالت :"ولاد رزق، أكثر فيلم أكشن شدني السنة دي"، وقال الفنانعن الفيلم المفضل بالنسبة له :"فيلم منى زكي رحلة 404".أما النجمةففضلت عدم اختيار فيلم بعينه والأشادة بأعمال زملائها بشكل عام حيث قالت : "شفت حاجات كتير لأصحابي، عملوا حاجات حلوة أوي السنة دي، فخوة بيهم ومبسوطة بيهم جدًا".أما على مستوى الأفلام الرومانسية التي فضلها النجوم بعام 2024، فكان لفيلم "الهوى سلطان" النصيب الأكبر من إعجاب النجوم، حيث قالت الفنانة:"الهوى سلطان فيلم حلو أوي، لأنه فيلم حقيقي وكل الممثلين اللي فيه شاطرين، والمخرجة والمؤلفة خطيرة".وأكملت هنادي : "شعرنا أننا قعدين معاهم، وحاسينا بمشاعرهم وعيطنا معاهم، ضحكت واتبسط، بحب الفيلم دا أوي، وهو بالنسبالي من الأفلام اللي مبتتكررش كتير، برافو الهوى سلطان".وأضاف:"أنا بالنسبالي من أفضل الأفلام الهوى سلطان، قليل أوي لما الواحد يكون موجود في مشروع ويخرج منه مبسوط بيه وبالفيلم"، وكان للفنانةالرأي ذاته، حيث قالت :"فيلم الهوى سلطان من أفضل الأفلام الرومانسية".

أطلعوا على أحدثهم رنا سماحة.. ثنائيات طاردتهم شائعات الانفصال

فيلم "ولاد رزق 3 - القاضية"

View this post on Instagram A post shared by Welad Rizk - ولاد رزق (@weladrizk)

فيلم "الهوى سلطان"

View this post on Instagram A post shared by Sea Cinema Productions (@seacinemaproductions)

يذكر أن سلسلة "ولاد رزق" قد حققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً خلال الثلاثة أجزاء التي تم عرضها على مدار الـ 9 سنوات الماضية، حيث عُرض الجزء الأول عام 2015 والثاني عام 2019 والثالث الذي تم عرضه هذا العام وحقق إيرادات قياسية تخطت 260 مليون جنيهًا داخل مصر، وبدأ الحديث عن تقديم جزء رابع خاصة بعدما أعلن صناع الفيلم عن النية في عمل سلسلة أجزاء جديدة من الفيلم.تدور أحداث فيلم "ولاد رزق 3 "، الذي يأتي تحت عنوان: "القاضية"، بعد مرور سنوات وانفصال الإخوة في طرقهم المختلفة بالحياة، إلا أنه في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليُلقي بظلاله على "ولاد رزق"؛ ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.الفيلم من بطولة:، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وأحمد الرافعي. وضيوف الشرف: كريم عبد العزيز، أحمد فهمي، وفيدرا. والفيلم من تأليف صلاح جهيني، وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films ،Film Square وG creations، وتوزيع خارجي من Orient Films وSela Studios، بالإضافة إلى دعم من الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض.فيلم "الهوى سلطان" الذي ينتمي لنوعية الأعمال الرومانسية الاجتماعية، تصدر شباك التذاكر والسوشيال وآراء الجمهور والنقاد، منذ إطلاقه في دور السينما نوفمبر الماضي 2024، وحقق الفيلم إيراداتٍ تُعد مفاجئة حتى لصناعه.وتدور أحداث فيلم "الهوى سلطان" حول علاقة صداقة عميقة بين سارة وعلي تعود إلى أيام المدرسة الابتدائية. مع مرور السنوات، أصبحا لا يفترقان، كل منهما يجد في الآخر الصديق المثالي ولكن مع مرور الوقت، تبدأ الأمور في التغير ونرى أحداثاً شيقة في إطار من الرومانسية والكوميديا.فيلم "الهوى سلطان" بطولة، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، عماد رشاد، فدوى عابد، خالد كمال، نورين أبوسعدة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف وإخراج هبة يسري في أولى تجاربها بالأفلام الروائية الطويلة.يمكنكم متابعة الحريفة 2 والهوى سلطان يدخلان قائمة أعلى الأفلام دخلاً في مصرلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».