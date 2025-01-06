الطقس غدا قليل الغيوم دون تعديل يذكر بالحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان ان يكون الطقس غدا الثلاثاء قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية، كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات.
- الطقس المتوقع في لبنان
اليوم الإثنين: غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، مع احتمال تساقط بعض الأمطار المحلية الخفيفة المتفرقة خلال الفترة الصباحية في المناطق الداخلية.
الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية، كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات.
الأربعاء:غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.
الخميس:غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة.
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