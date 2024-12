جوليا ستايلز تكشف عن أول تجاربها بعالم الإخراج

جوليا ستايلز تتحدث عن تفاصيل فيلمها الجديد

مينا مسعود يكشف عن الصور الأولى من فيلم "Wish You Were Here"

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 ديسمبر 2024 04:28 مساءً - دخلت الممثلة الأمريكيةعالم الإخراج السينمائي للمرة الأولى وذلك من خلال فيلموالذي تدور أحداثه في إطار منومأخوذًا عن رواية رينيه كارلينو الأكثر مبيعًا عام 2017 والتي تحمل نفس اسم الفيلم.ويُشارك ببطولة الفيلم الجديد "Wish You Were Here" عدد كبير من النجوم ومن أبرزهم إيزابيل فورمان، مينا مسعود، جنيفر جراي، كيلسي جرامر.وخلال لقاءها مع مجلة " PEOPLE" قالت النجمة جوليا ستايلز بإنها استلهمت فكرة فيلم "Wish You Were Here" بعد أن أثر الكتاب عليها عاطفيًا بشكل عميق، مؤكدة بأنها حينما قرأت الرواية تحطم قلبها إلا أن البكاء الجيد حينما تضحك من خلال الدموع التي تُذكرنا دومًا بمدى روعة الحياة.كما أوضحت جوليا ستايلز بأنها دومًا ما كانت تتمنى إخراج فيلمها الخاص وظلت ترغب في ذلك لفترة طويلة حتى وجدت ضالتها في هذا الفيلم.وكانت قد أعلنت الفنانة إيزابيل فورمان في فبراير الماضي، من خلال موقع "Deadline" بأنها شاهدت جوليا ستايلز وهي تكتب سيناريو فيلم "Wish You Were Here" عام 2020، وذلك خلال تصوير فيلم الرعب "Orphan: First Kill"، كما أوضحت بأنها حينما اتصلت بها لتكون بطلة الفيلم كانت ممتنة للغاية، مؤكدة بأنه عند مشاهدة جوليا وهي تصنع فيلمها الرومانسي الخاص بها وهو النوع الذي تعرفه أفضل من أي شخص آخر ذلك ألهمني حقًا.يُذكر أن الفنان مينا مسعود قد كشف خلال الأيام الما ضية عن الصور الأولى من فيلمه الجديد " Wish You Were Here" ، والعمل من إخراج جوليا ستايلز.وكان قد شارك مينا مسعود مع مُحبيه ومتابعيه، صور فيلمه الجديد عبر صفحته على "فيسبوك" والتي ظهر من خلالها برفقة مخرجته وإحدى الممثلات المشاركات معه في الفيلم، وعلق قائلًا: "الإطلالة الأولى من فيلمي القادم المستوحى من الرواية الأكثر مبيعًا Wish You Were Here من إخراج المبدعة جوليا ستايلز".

