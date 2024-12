حصاد 2024 .. تعرف على 5 أفلام حققوا أعلى إيرادات بالسينما العالمية

Inside Out 2

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 ديسمبر 2024 10:19 مساءً - شهدطرح العديد منالعالمية والتي شارك ببطولتها كبار النجوم، وقد تنوعت الأفلام ما بين الرعب، الرومانسية، الكوميديا، الخيال العلمي مما جعل العام الجاري يشهد تطورًا كبيرًا فيحول العالم.ومع إقتراب نهاية عام 2024 نستعرض لكم 5 أفلام سينمائية حققت أعلى إيرادات حول العالم، وفقًا لعدد من التقارير الصحفية والسينمائية والتي جاءت كالتالي:جاء في المركز الأول كأعلى فيلم تحقيقًا للإيرادات حول العالم حتى الأن، هو فيلم الرسوم المُتحركة " Inside Out 2" وقد تخطت إيرادات الفيلم حول العالم المليار دولار حيث وصلت إيراداته إلى 1,698,586,747 دولار.وجاء الجزء الجديد من الفيلم إستكمالًا لأحداث الجزء الأول من الفيلم والذي صدر عام 2015، ودارت أحداث فيلم " Inside Out 2" حول تتبع حياة "رايلي" بمرحلة المراهقة، حيث تبدأ في إكتشاف العديد من المشاعر الجديدة مثل القلق والحسد.فيما جاء بالمركز الثاني فيلم " Deadpool & Wolverine" والذي حقق أيضًا إيرادات تجاوزت المليار دولار، حيث حقق إيرادات بلغت .1,338,073,382ودارت أحداث الفيلم حول "ويد ويلسون" والذي يدخل في صدام مع منظمة تباين الوقت حينما يكتشف أن عالمه على وشك الفناء، لُيصبح مجبرا على الاستعانة بخدمات "وولفرين" من عالم موازي في سبيل إنقاذ عالمه.وجاء الفيلم من بطولة ريان رينولدز، هيو جاكمان، مورينا باكرين، جينيفر جارنر والعديد من الفنانين، والفيلم من إخراج شون ليفي.وجاء بالمركز الثالث كأكثر فيلم تحقيقًا للإيرادات هذا العام فيلم الرسوم المتحركة "Despicable Me 4" بإيرادات بلغت 969,126,452 مليون دولار، ودارت أحداث الفيلم حول "جرو" يواجه العديد من التحديات العائلية بعد إنجاب زوجته لطفلهما الأول، ويأتي ذلك بالتزامن مع هروب المجرم "ماكسيم لو مال" والذي يُقرر الانتقام من عدوه اللدود "جرو".وجاء بالمركز الرابع فيلم " Dune: Part Two" بإيرادات 714,444,358 مليون دولار، والفيلم من بطولة تيموثي شالاميت، زندايا، ريبيكا فيرجسون، أوستن روبرت باتلر، ديف باتيستا والفيلم من إخراج دينيس فيلنوف.وتدور أحداث الفيلم حينما يتحد "بول أتريدس" مع "شاني، فريمن" للانتقام من المتآمرين الذين دمروا عائلته، ويبقى عليه مواجهة الاختيار بين حب حياته أو حماية مصير الكون، كما يجب أن يمنع مستقبلاً بشعاً لا يعرفه أحداً غيره.وقد جاء المركز الخامس للجزء الجديد من فيلم " Moana "، وهو فيلم " Moana 2" والذي حقق إيرادات وصلت إلى 601,828,622 مليون دولار حول العالم.وتدور أحداث الجزء الجديد من الفيلم حينما تُقرر "موانا" الإبحار في مغامرة ملحمية للبحار البعيدة المليئة بالمخاطر بعد تلقيها رسالة من أقاربها في "أوقيانوسيا"، وخلال رحلتها تواجه العديد من المواقف والعقبات التي لم تتعرض لها من قبل.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».