تكريم النجمة الأمريكية فيولا ديفيس بحفل توزيع جوائز مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 ديسمبر 2024 08:53 مساءً - تم مساء اليوم تكريم النجمة الأمريكية فيولا ديفيس عن مسيرتها الفنية والسينمائية خلال حفل توزيع جوائز الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي والمُقامة بمدينة جدة التاريخية.

فيولا ديفيس تتسلم التكريم من المُخرجة السعودية هناء العمير

فيولا ديفيس ومسيرة سينمائية تُوجت بالعديد من الجوائز

صعدت النجمة الأمريكيةإلى المسرح وتسلمت التكريم من المُخرجة السعودية هناء العمير، وقد استقبلها الحضور بعاصفة من التصفيق ووقفوا لتحيتها فور صعودها، وقد وجهت خلال تكريمها الشكر لإدارةوللحضور، كما ألقت كلمة مؤثرة عن مسيرتها الفنية ومشوارها الفني والنجاح به، حيث تفاعل معها الحضور بدرجة كبيرة، وتمنت أن تعود مرة أخرى لحضور فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي ومشاهدة العديد من الأفلام بصحبة النجوم وصُناع الأفلام.يُذكر أن الفنانة الأمريكية فيولا ديفيس هي ممثلة ومُنتجة أفلام أمريكية، اشتهرت بأعمالها الفنية المُختلفة سواء بالسينما أو الدرما التلفزيوينة والمسرح، وخلال مشوارها الفني كانت قد تلقت العديد من الجوائز وهي واحدة من ثلاثة فنانين حققوا التاج الثلاثي للتمثيل حيث فازت بجوائز إيمي، غرامي، وأوسكار.

وكانت قد رُشحت النجمة العالمية فيولا ديفيس لجائزة الأوسكار أفضل ممثلة مساعدة عام 2008 عن فيلم Doubt، ثم تم ترشيحها مرة أخرى عام 2011 أفضل ممثلة مساعدة أيضاً عن فيلم "The Help"، وقد حصلت على جائزة الأوسكار الأولى أفضل ممثلة مساعدة عام 2016 عن فيلم "Fences"، وأيضًا تم ترشيحها لجائزة أوسكار أفضل ممثلة عام 2020 عن مُشاركتها بفيلم "Ma Rainey's Black Bottom" ولكنها لم تفز.

كما حصدت ديفيس جائزة أفضل ممثلة في حفل توزيع جوائز إيمي التلفزيونية عام 2015، عن حلقات "How To Get Away with Murder"، و حينها ألقت خطاباً مؤثراً وهي تبكي وقالت: "الشيء الوحيد الذي يميز امرأة عن أخرى ليس اللون ولكن الفرصة التي تُتاح لها، لقد مر 67 عاماً دون أن تحصل امرأة سمراء وأفريقية على إيمي، وها أنا ذا قد فعلتها".

كما كانت قد رُشحت ديفيس 7 مرات لجائزة غولدن غلوب، وحصلت عليها مرة واحدة عام 2016، عن دورها نفسه الذي فازت من خلاله على جائزة الأوسكار، وهو فيلم "Fences"، وهو فيلم درامي من إخراج دينزل واشنطن، وتدور أحداثه في الخمسينيات من القرن الماضي، حول تروي ماكسون "دينزل واشنطن" الذي يحاول أن يهتم بزوجته التي تقوم بدورها ديفيس وأسرته، ويعمل سائقاً في إحدى شركات جمع القمامة.

