ريا أبي راشد وابنتها تخطفان الأنظار على ريد كاربت فيلم سكر 2 في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

بدأت منذ قليل فعاليات السجادة الحمراء لفيلم سكر 2، وذلك ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الرابعة المقامة حاليا في مدينة جدة التاريخية بالمملكة العربية السعودية.

ريا أبي راشد وابنتها على الريد كاربت

لفتت الإعلامية ريا أبي راشد الأنظار بتواجدها من أجل حضور العرض الخاص بالفيلم برفقة ابنتها لولا كامارانو ، وحرصت على الوقوف معها على الريد كاربت والتقاط الصور التذكارية معها.

وعلى ما يبدو أن ريا اصطحبت ابنتها في هذه الفعالية تحديداً بسبب العروض المميزة التي تناسب الأطفال على الريد كاربت، بالإضافة إلى طبيعة الفيلم الاستعراضي.

الجدير بالذكر أنه وقع الاختيار على الجزء الثاني من فيلم "سكر" لعرضه ضمن فعاليات المهرجان، وذلك بحضور أبطال وصُناع الفيلم وعدد كبير من النجوم .

ريا أبي راشد ولولا كامارانو Raya Abirached and Lola Cammarano تحضران العرض الخاص لفيلم "سكر 2" ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Darren Arthur/Getty Images for The Red Sea International Film Festival)

تفاصيل فيلم سكر

ويأتي الجزء الجديد من الفيلم بأبطال الجزء الأول والذي تم عرضه العام الماضي ويعد أول فيلم سينمائي غنائي موجه لأفراد العائلة، والفيلم رؤية وكلمات النص الغنائي لـ هبة مشاري حمادة، إخراج تامر مهدي، ويُشارك ببطولة سلسلة أفلام "سُكر" كل من حلا الترك، معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمين العبد، ديمه أحمد، محمد حربي، هاجر محمد، الفنانة القديرة ماجدة زكي، نجم الكوميديا محمد ثروت وكل من ماريا جمعة، عبدالله خالد، عمر خالد؛ ويشارك في البطولة النجوم: ريهام الشنواني، وعدد كبير من الفنانين.

يُذكر أن أحداث سلسلة أفلام "سُكر" مستوحاه من رواية "Daddy Longs Legs" العالمية الشهيرة بـ "صاحب الظل الطويل"، والتي تدور أحداثها حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون في دار للأيتام ويتعاونون معاً لمواجهة ظروفهم الحياتية الصعبة تحت إدارة قاسية للدار، وبنفس الوقت يرسمون فيه أحلاماً وردية لمستقبل مشرق ينتظرهم.

يذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الرابعة، يرفع شعار هذا العام "للسينما بيت جديد"؛ ما يعكس رسالته بوصفه منصةً عالميةً تحتضن الفنانين من مختلف أنحاء العالم، مقدمة لهم بيتاً جديداً ودائماً في جدة، تمكنهم من مشاركة أفلامهم وأفكارهم مع جمهورهم من خلال هذا البيت.

