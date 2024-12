إيميلي بلانت في جلسة حوارية بمهرجان البحر الأحمر السينمائي: كنت طفلة خجولة

إيميلي بلانت تتحدث عن صناعة السينما

نقاط فاصلة في مسيرة بلانت

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 ديسمبر 2024 04:19 مساءً - الفنانة العالمية، المرشحة لجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم "أوبنهايمر"، وصلت لمهرجان البحر الأحمر الأحمر السينمائي، وكانت ثاني ضيوف الجلسات الحوارية التي تحتضنها الدورة الرابعة للمهرجان، بعد جلسة النجم الهندي عامر خان الذي افتتح أولى جلسات المهرجان.ومن المقرر أن يعرض فيلم "ضي" مساء اليوم ضمن الفعاليات الرسمية لحفل افتتاح المهرجان الذي يقام في "البلد" جدة التاريخية خلال الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر 2024.وصلت إيميلي بلانت، البالغة من العمر، 41 عامًا، ذات المسيرة الفنية الثرية، إلى الجلسة الحوارية التي أدراتها الإعلامية الشهيرة ريا أبي راشد، وسط تصفيق حار من الجمهور، وارتدت النجمة الأمريكية قميص وبنطال باللون الأبيض.وتحدثتباستفاضة عن صناعة السينما، وعن كونها مزيج بين المتعة الكبيرة والتحديات التي لا تنتهي، كما تحدثت عن صعوبة مهنة التمثيل، وعن معاناتها في بداية مسيرتها الفنية.وتعتبر بلانت من الممثلات اللاتي لم يحالفهن الحظ، بل صعدت سلالم النجومية واحدة تلو الأخرى، وشقت طريق العالمية باجتهاد وصبر.وقالت: "مازلت حتى الآن أتعلم وأشعر بالخوف قبل تمثيل الدور المطلوب، واستمتع بهذا الشعور". وأضافت: " التمثيل مرهق جدًا، ولكنه معجزة لأنه جعلني أعيش حياة مختلفة مع كل دور قدمته، وبالنسبة لي كل دور هو تحدي".كما كشفت بلانت أنها ترغب في تقديم الأفلام الكوميدية، وتريد أن تستكشف هذا الجانب في شخصيتها.وعن طفولتها، قالت: "كنت طفلة خجولة ومتلعثمة، وكان لدي صعوبات في التحدث، وعملت على تحسين وضعي كثيرًا".وعندما سألتها رايا أبي راشد، عن إعجاب توم كروز بأداءفي فيلم Edge of Tomorrow، قالت:" كنت أعتقد أن لدي المرونة للقيام بأفلام الأكشن ولكن الحقيقة أن الأمر مختلف في التصوير خاصة وأن المخرج كان يعيد المشاهد أكثر من مرة ولكن استمتعت بالعمل في الفيلم معوهو واحد من الأفلام التي أحب أن أقدم في المستقبل تجربة شبيهة له".قد ترغبين في معرفة من الخجل الاجتماعي لترشيح الأوسكار.. إيميلي بلانت: مسيرة فنية مليئة بالتحديات

بدات انطلاقة بلانت، فوق خشبة مسرح المدرسة، التي وجدت فيه نفسها. وفي سن الثامنة عشرة، حصلت على دور جولييت في مسرحية شكسبير "روميو وجولييت"، وبعدها استمرت لفترة في المسرح، ثم انطلقت منه إلى التلفزيون عام 2003.

دخلت بلانت عالم السينما لأول مرة عام 2004، عن طريق فيلم My Summer of Love. وبعد ذلك بعامين برعت في دورها بالفيلم الشهير The Devil Wears Prada عام 2006، والذي حقق لها النجاح الواسع والشهرة، ومن بعدها أصبحت نجمة صف أول، وقامت ببطولات متتالية. وزادر نجاحها من خلال فيلم A Quiet Place الذي أصدر الجزء الأول منه عام 2018، والجزء الثاني عام 2020

أما عن دور عمرها، فكان في فيلم Openheimer، الذي عُرض لأول مرة في السينمات العام الماضي، ورُشحت عنه لجائزة الأوسكار.

وحصلت بلانت خلال مسيرتها على العديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة غولدن غلوب، وجائزتي نقابة ممثلي الشاشة، بالإضافة إلى أربع جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام. وصنفتها مجلة فوربس كواحدة من الممثلات الأعلى أجراً في العالم لعام 2020.

جلسات حوارية لسينمائيين ونجوم عالميين

ويشهد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي مشاركة مجموعة من المتحدثين فى الجلسات الحوارية خلال دورته الرابعة، وسترحب الجلسات الحوارية بضيوف مميزين من جميع أنحاء العالم لمشاركة رؤاهم وشغفهم تجاه صناعة الأفلام وخوض مناقشات مع المعجبين ومحبى السينما والمدراء التنفيذيين فى القطاع.

وستنضم مجموعة متنوعة من النجوم السينمائيين إلى عدد من المتحدثين الذين تم الإعلان عن مشاركتهم فى وقت سابق، وهم الممثلة المصرية منى زكي والممثلة الأمريكية الحائزة على جائزة الأوسكار فيولا ديفيس، والمخرج الأسطوري مايكل مان، والكاتب والمخرج المصري محمد سامي، والنجوم الأتراك إنجين ألتان دوزياتان، ونورغول يشيلتشاى، كما ينضم إلى المجموعة نجوم السينما الهندية رانبير كابور، وكارينا كابور خان، والممثلة الحائزة على جوائز إيفا لونجوريا، بالإضافة إلى رئيس لجنة التحكيم لهذا العام سبايك لي.

مجموعة من ألمع نجوم السينما ضيوف الجلسات الحوارية

وتضم قائمة المتحدثين الجدد في الجلسات الحوارية جلسة عن رواد السعودية مع الممثل والشاعر إبراهيم الحساوي والممثل مشعل المطيري، كما تتضمن مجموعة من ألمع نجوم السينما، ومن بينهم الممثلة الحائزة على عدة جوائز بريانكا تشوبرا جوناس (Head of State)، والممثل والمغني نيك جوناس (Power Ballad)، والممثلة والمخرجة أوليفيا وايلد (Don’t Worry Darling)، والممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار ميشيل يوه عن فيلمها (Everything Everywhere All at Once).

وبهذه المناسبة، قالت شيفاني بانديا مالهوترا، المديرة العامّة لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي: "تستضيف برامجنا الحوارية لهذا العام، بما فيها ’الجلسات الحوارية‘، مجموعة مميزة من الفنانين المبدعين الذين سيثرون فعاليات المهرجان برؤاهم وتجاربهم التي مروا بها خلال مسيراتهم الفنية الغنية.

أضافت: ونحن فخورون باستضافة نخبة من المتحدثين هذا العام، بدءاً من صناع الأفلام الحائزين على جوائز وصولاً إلى أبرز نجوم الشاشة، حيث نجتمع معاً تحت شعار ’للسينما بيت جديد‘ في "جدة البلد" للاحتفاء بأفضل ما قدمته لنا صناعة الأفلام".

وفى برنامج «سوق المواهب» الذى يستهدف المواهب الصاعدة، سيقدم النجم أندرو جارفيلد جلسة حوارية.

وقالت جمانا راشد الراشد، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة البحر الأحمر السينمائي والرئيسة التنفيذية للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام.: «نفخر بتقديم مجموعة استثنائية من المتحدثين العالميين فى جلساتنا الحوارية ضمن «سوق المواهب»، فقد ألهم هؤلاء النجوم، الذين تميزت مسيرتهم المهنية على جانبى الكاميرا، أجيالًا من الجماهير ورواة القصص وعشاق السينما. نتشرف بأن نوفر لهم منصة فى بيتنا الجديد للسينما فى البلد، حيث يمكنهم التعمق فى رحلاتهم الفنية، ومشاركة أفكارهم حول أبرز مشاريعهم، والكشف عن مصادر الإلهام التى شكلت أعمالهم، نحن متحمسون للخبرات والقصص التى ستضيفها هذه المجموعة الرائعة إلى المهرجان فى ديسمبر».

