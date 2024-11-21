أربعة أفلام من عروض المهرجانات إلى صالات السينما

"آل شنب" في السينمات بعد عام من عرضه فى مهرجان الجونة

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"رفعت عيني للسما" يعرض جماهيرياً

"الفستان الأبيض" من الجونة إلى دور العرض

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طرح "مين يصدق" الأسبوع المقبل

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 نوفمبر 2024 11:49 مساءً - استقبلتخلال الأسابيع القليلة الماضية عدد من الأفلام السينمائية الجديدة، وذلك بعد عرضها في المهرجانات السينمائية الأخيرة مثل، إضافة إلى فيلم آخر منتظر طرحه خلال الأيام المقبلة، بعد عرضه العالمي الأول في، لتنعش دور العرض السينمائي بأفلام المهرجانات قبل نهاية العام.البداية بفيلم "" المعروض في صالات السينما حالياً والذي انطلق يوم 31 أكتوبر الماضي بعد عام كامل من عرضه العالمي الأول في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، ويأتي الفيلم من بطولة كلٍّ من: ليلى علوي، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدي كرم، محمود البزاوي، خالد سرحان، علي الطيب، إبتهال الصريطي، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبوسعدة، هبة يسري. تأليف أحمد رءوف، وإسلام حسام. وإخراج أيتن أمين.يمكنكِ قراءة.. أربع مخرجات يقدمن أفلامهن الأولى في صالات السينما العربية قبل نهاية 2024تدور أحداث الفيلم فى إطار عائلى لايت كوميدي، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب، ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة فى إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلى الكبير الذى يضم الأربعة شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم." فيلم آخر استقبلته دور العرض المصرية يوم 6 نوفمبر الماضي، بعد عرضه في مهرجانين الأول مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77 وحصل على جائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلي ليصبح بذلك أول فيلم مصري يفوز بالجائزة منذ تأسيسه، كما عرض الفيلم أيضاً في الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي التي أقيمت في الفترة من 24 أكتوبر حتى 1 نوفمبر.إقرأي أيضاً.. بعد فوزه بجائزة في كان: نجوم و صناع عمل فيلم "رفعت عيني للسما" يكشفون عن أمنياتهم من مهرجان الجونةفيلم "" ومن إخراجوتدور أحداثه حول مجموعة من الفتيات الشجاعات اللاتي يقررن تأسيس فرقة مسرحية وعرض مسرحياتهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي، تملأ الفتيات شوارع قريتهن الصغيرة بالشغف والمرح والغناء والرقص، بينما يحلمن بأن يصبحن نجمات مشهورات.ثالث الأفلام "" الذي إنطلق عرضه فى صالات السينما المصرية أمس الأربعاء، بعد عرضه العالمى الأول فى الدورة السابعة من، والفيلم من تأليف وإخراج جيلان عوف ومن بطولة ياسمين رئيس وأسماء جلال وأحمد خالد صالح وسلوي محمد علي ولبني ونس وأروي جودة وإنجي أبو السعود وميمي جمال.وتدور أحداث فيلم "" حول "وردة"، وهي عروس تفقد فستان زفافها قبل ليلة واحدة من حفل الزفاف، مما يدفعها للانطلاق في رحلة عبر شوارع القاهرة برفقة صديقتها المقربة للبحث عن فستان بديل من خلال هذه الرحلة، تجد وردة نفسها أمام رحلة أعمق لاكتشاف ذاتها وإعادة التفكير في علاقتها بالمدينة التي تعيش فيها.رابع الأفلام المقرر طرحها في دور العرض بعد عرضها في المهرجانات، "" للمخرجة زينة أشرف عبد الباقي في أولى تجاربها الإخراجية، حيث ينطلق الفيلم يوم الأربعاء المقبل الموافق 27 نوفمبر بعد أيام من عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المقرر اختتامه غداً الجمعة 22 نوفمبر وتوزيع جوائز الأفلام الفائزة.تابعي المزيد.. زينة أشرف عبدالباقي في حوار خاص لـ«الخليج 365»: حرَصتُ على الواقعية في مين يصدق وأنا مَن اخترتُ بطلي الفيلمفيلم "" بطولة يوسف عمر، وجايدا منصور، وضيوف الشرف أشرف عبد الباقي وشريف منير وأحمد رزق وسليمان عيد، وتدور أحداث الفيلم حول نادين التي تعيش أزمة مع والديها نتيجة عدم اهتمامهم بها، وتتعرف على شاب محتال يُدعى باسم يقدم لها الحب والاهتمام الذي تفتقده، وتتطور العلاقة بينهما ليخوض الاثنان رحلة في عمليات النصب التي تورطهما في العديد من المشاكل، ما يضع قصة حبهما وأمورًا أخرى على المحك.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».