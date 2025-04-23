أمنية سليمان عيد الأخيرة تحققها هيئة الترفيه

أمنية سليمان الأخيرة

رحيل سليمان عيد

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 أبريل 2025 07:19 مساءً - كشف المستشار، رئيس الهيئة العامة للترفيه بـ، عن طلب الراحلقبل وفاته، الذي تضمن المشاركة في مسرحية ضمن فعاليات موسم الرياض مع النجم كريم عبد العزيز، مشيراً إلى أنه قرر الاستفادة من نجله عبد الرحمن للمشاركة في العمل ضمن الموسم بدلاً من والده الراحل.كتب المستشارمنشوراً قال فيه: "الله يرحم الفنان الطيب سليمان عيد، بلغني أخوي عدنان كيال المسؤول عن المسرحيات في موسم الرياض أن سليمان، الله يرحمه، شارك وأسعد الكثير من الجماهير في أكثر من 10 مسرحيات في آخر 6 سنوات في المملكة".وتابع قائلاً: "وأبلغه منذ أيام برغبته أن يكون في الموسم القادم في مسرحية مع النجم الكبير كريم عبد العزيز، لكن القدر لم يمهله وهذه إرادة الله؛ لذلك وجهت شركة صلة والأخ عدنان باعتباره مشاركاً في المسرحية والموسم القادم، وأيضاً بلغني أن ابنه عبده يعمل في الإنتاج خلف الكواليس، ووجهت بالاستفادة منه في الموسم".تُوفِّيَ الفنانفي الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الماضي عن عمرٍ ناهز 64 عاماً، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة في منزله، نُقل على إثرها إلى المستشفى بسيارة إسعاف، إلا أن محاولات إنقاذه باءت بالفشل.يُذكر أن الفنان الراحل وُلد في 17 من أكتوبر 1961 بحي الكيت كات بمحافظة الجيزة، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم التمثيل، بدأ مسيرته الفنية في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، وبرز في تقديم الأدوار الكوميدية المساعدة.الفنانترك بصمة خاصة في تاريخ الكوميديا المصرية المعاصرة، من خلال مشاركته في عدد كبير من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات التي نالت إعجاب الجمهور.

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