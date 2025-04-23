يسرا تتعاقد على بطولة فيلم الست لما.. وهذه تفاصيله

استمرار يسرا في التواجد السينمائي

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ظهور خاص في فيلم "شقو"

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 أبريل 2025 07:19 مساءً - تعاقدت الفنانةعلى بطولة فيلم جديد يحمل اسم "" والذي ينتمي لأعمال اللايت كوميدي، وهو من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي وإخراج خالد أبو غريب وإنتاج رنا وندى السبكي، ومقرر بدء تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعد الانتهاء من التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في البطولة.أصبحت يسرا حريصة على التواجد سينمائياً خلال الفترة الأخيرة بعد سنوات من الغياب استمرت حتى عام 2020 عندما عادت بفيلم "" تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، وبعد ذلك قدمت في عام 2024 فيلمين الأول هو فيلم "" بمشاركة العديد من الفنانات والذي عرض في شهر يناير، والثاني فيلم "" الذي انطلق في دور السينما خلاليمكنكِ قراءة.. تراجع الأفلام الشبابية.. عودة كبار النجوم للمنافسة في صيف 2025فيلم "" آخر أعمال يسرا في السينما، وجاء من بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، أحمد محارب، محمود الليثي، مع ظهور خاص للفنانة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمي ومن تأليف وسام صبري، ومن إخراج كريم السبكي.الفيلم مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ"تشاك هوجان"، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقي لا يخلو من الرومانسية والكوميديا، حول مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون، يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى، لكن تقودهم أعمالهم غير المشروعة إلى أزمات كبيرة، وتحدث وراءها تبعات خطيرة.

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غابت الفنانة يسرا عن منافسات دراما رمضان 2025 للعام الثاني على التوالي، مكتفية بالظهور كضيفة شرف خلال أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "كامل العدد ++" بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة وإسعاد يونس، حسين فهمي، إنجي المقدم، مريم الخشت، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، ألفت إمام، جيسيكا حسام الدين ومن تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.



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