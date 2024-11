شكرا لقرائتكم خبر عن المغنى العالمى ستينج: غناء ديدي لأغنيتى لم يسيء لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المغنى العالمى ستينج عن أفكاره حول إرث أغنية "Every Breath You Take" التي قدمتها فرقة Police بعد الاتهامات العديدة الموجهة إلى المغنى العالمى شون ديدي كومبس.

في عام 1983، أصدرت فرقة Police أغنية "Every Breath You Take" التي تصدرت قوائم الأغاني، وفي عام 1997، قام ديدي بأخذ جزء من الأغنية لإصداره بشكل مختلف في أغنية "I’ll Be Missing You".

والآن يواجه ديدي اتهامات بالاتجار بالجنس والابتزاز والنقل للدعارة، شارك ستينج أفكاره حول ديدي.

في مقابلة جديدة مع صحيفة لوس أنجلوس تايمز، رد ستينج عندما سُئل عما إذا كان يعتقد أن أغنية Police قد اسيء لها بنسخة ديدي، رد قائلا:" لا أعرف ما الذي حدث مع ديدي، لكن هذا لا يسيء للأغنية على الإطلاق بالنسبة لي، فـ هى لا تزال أغنيتي".



شون ديدي كومبس وستينج

كما رفعت ستة دعاوى قضائية جديدة على مغنى الراب شون ديدي كومبس تتهمه باغتصاب النساء والاعتداء الجنسى على الرجال والتحرش بصبى يبلغ من العمر 16 عامًا.

وتم تحديد المدعين فى الدعاوى القضائية، التى تم رفعها بشكل مجهول فى المحكمة الفيدرالية بموجب قانون العنف بدافع الجنس فى نيويورك، على أنهم امرأتان وأربعة رجال.

ويعتبر المدعين جزءًا مما يقول محاميهم عن مجموعة تضم أكثر من 100 ضحية مزعومة فى صدد مقاضاة كومبس في أعقاب اعتقاله الشهر الماضي بتهمة التآمر على الابتزاز والاتجار بالجنس.

أحد المدعين في موجة الدعاوى القضائية الحالية هو رجل يعيش في ولاية كارولينا الشمالية يزعم أن ديدى اعتدى عليه جنسياً عندما كان يبلغ من العمر 16 عامًا في إحدى "الحفلات البيضاء" لرجل الأعمال باد بوي في هامبتونز في لونغ آيلاند عام 1998.

وأكد المدعون أن الشخص نفذ ما طلبه منه ديدى بسبب الخوف والقلق، ولم يكتشف إلا لاحقًا أن ما حدث كان اعتداءً جنسيًا.