كلاسيكيات القاهرة.. مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يحتفل بالأفلام الذهبية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 11:53 مساءً - يصل قطار مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مساء الأربعاء 12 نوفمبر، إلى محطته الـ 45، وسيبقى بها حتى 22 نوفمبر الجاري، والجديد أنه لن يتوقف عند أحدث عروض السينما العالمية والعربية فقط، وإنما سيستعيد الأفلام الذهبية التي مرت عبر مسيرته الفنية، ببرنامج خاص يحمل عنوان " كلاسيكيات القاهرة".

عروض كلاسيكيات القاهرة لهذا العام في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لن تقتصر على السينما المحلية، وإنما تقدم النسخ المرممة من أفضل الأفلام العالمية والعربية، وتشمل هذه العروض مجموعة من أفلام المخرجين العالميين، أبرزهم المخرج الهندي ساتياجيت راي، الذي تعرض أفلامه: "البطل" (The Hero )، "المدينة الكبيرة" (The Big City )، و"الزوجة الوحيدة" (The Lonely Wife )، والمخرج الأرميني سيرجي باراجانوف، من خلال فيلمين هما "بوبو، البعبع" (Bobo The Boogeyman ) و"لون الرمان" (The Color of Pomegranates ).

كما سيقدم المهرجان عددًا من الأفلام الكلاسيكية بتقنية 4 K، من بينها "باريس، تكساس" للمخرج فيم فيندرز، و"أسد الصحراء"، و"الأب الروحي الجزء الثاني"، إلى جانب "لص بغداد"، "كليوباترا"، و"أن تكون جون مالكوفيتش".

الكلاسيكيات المصرية المُرممة

الاحتفاء يشمل أيضًا مجموعة من الكلاسيكيات المصرية المُرممة، مثل "بداية ونهاية" و"القاهرة 30" للمخرج صلاح أبو سيف، و"شيء من الخوف" لحسين كمال، و"سواق الأتوبيس" لعاطف الطيب، إلى جانب أفلام أخرى منها "الحرام" و"السمان والخريف" و"الزوجة الثانية" و"بين القصرين" و"قصر الشوق"، وتقدم هذه الأفلام لمحة عن التحولات الاجتماعية والسياسية في مصر، وتعرض تجارب إنسانية منوعة من الخمسينيات إلى التسعينيات، ما يعكس تاريخ السينما المصرية وعراقتها.

يمكنكم قراءة: كيف ستكون مشاركات النجمات العرب في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 45؟

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».