فيلم الرعب "Terrifier 3" يزيح فيلم "Joker: Folie a Deux" من صدارة شباك التذاكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نجح الجزء الثالث من سلسلة الرعب والتشويق "Terrifier" في الهيمنة على شباك التذاكر الأمريكي بأول أسبوع عرض متفوقًا على فيلم الدراما والغناء "Joker: Folie a Deux" الذي احتل المركز الثالث هذا الأسبوع بعد تصدره شباك التذاكر الأمريكي والعالمي طيلة الأسبوعين الماضيين.

حقق فيلم "Terrifier 3" إيرادات بلغت 18 مليون دولار، بينما جاء في المركز الثاني فيلم الرسوم المتحركة "The Wild Robot" بـ 13 مليون دولار، واحتل المركز الثالث فيلم الدراما والغناء "Joker: Folie a Deux" بـ 7.1 ملايين دولار، وفي المركز الرابع فيلم الفانتازيا "Beetlejuice Beetlejuice" بـ 7.1 ملايين، وجاء في المركز الخامس فيلم الرسوم المتحركة "Piece by Piece" بـ 3.8 ملايين دولار.

بينما جاء في المركز السادس فيلم الرسوم المتحركة "Transformers One" بـ 3.7 ملايين دولار، وفي المركز السابع احتل فيلم الكوميديا "Saturday Night" بـ 3.4 ملايين دولار، بينما احتل المركز الثامن فيلم الأنيمي "My Hero Academia: You’re Next" بعائدات بلغت 3 ملايين دولار، وفي المركز التاسع جاء فيلم الرسوم المتحركة "The Nightmare Before Christmas" بـ 2.3 مليون دولار، وفي المركز العاشر والأخير فيلم الدراما والسيرة الذاتية "The Apprentice" بـ 1.6 مليون دولار.

تدور أحداث فيلم الرعب "Terrifier 3" حول استكمال المهرج أرت نشر الفوضى وسط سكان مقاطعة مايلز وذلك عشية عيد الميلاد. عُرض الجزء الأول عام 2016 بعنوان "Terrifier" وحقق إيرادات عالمية بلغت 419 ألف دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 35 ألف دولار فقط، لتقرر الشركة المنتجة إنتاج جزء ثاني صدر عام 2022 وحقق إيرادات عالمية بلغت 15 مليون من ميزانية إنتاجية بلغت 250 ألف دولار.

اقرأ أيضا:

بـ"الشماريخ".. محمد أنور ينشر فيديو من آخر يوم تصوير لـ"ديبو" (صور)

"طلب فتوى الأزهر أحدثها".. تصريحات الحلال والحرام التي أثارت الجدل حول عمر كمال