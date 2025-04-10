مباحث المصنفات تداهم قناتين مخالفتين في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

داهم ضباط مباحث المصنفات وحماية الحقوق الملكية الفكرية مقر قناتين فضائيتين بدون ترخيص بأكتوبر.

وضبط ضباط المباحث 5 من القائمين على إدارة القناتين وعُثر على (جهاز كمبيوتر– لاب توب – مجموعة من الأجهزة المستخدمة فى التصوير وإعداد البرامج والمصنفات – مجموعة من الكروت والشعارات الخاصة بالقناتين – عدد من دفاتر تحصيل التبرعات - مبالغ مالية عملات محلية، أجنبية).

معلومات وتحريات المباحثبينت أن أحد الأشخاص يدير القناتين ويبث المصنفات والبرامج المتنوعة بدون إجازة رقابية، متخذًا من عقارين كائنين بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

المتهمون أقروا بارتكاب المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.