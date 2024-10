تيم روث أحدث المنضمين إلى فيلم Peaky Blinders الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انضم النجم العالمي تيم روث إلى الفيلم الجديد المشتق من عالم Peaky Blinders، وفقاً للتقرير الذي نشر على موقع “nme”، دون الكشف عن تفاصيل الدور الذي سيقدمه.

ويأتي هذا الإعلان بعدما أكدت منصة نتفليكس عودة النجم العالمي كيليان مورفي بشخصيته الشهيرة تومي شيلبي إلى بطولة فيلم جديد مستوحى من السلسلة الشهيرة Peaky Blinders.

وعلق مورفي على الخبر قائلا: “يبدو أن تومي شيلبي لم ينته من العمل معي، وأنه من دواعي سروري أن أتعاون مجددًا مع ستيفن نايت وتوم هاربر في النسخة السينمائية من Peaky Blinders”.

ونشر الحساب الرسمي لمسلسل Peaky Blinders صورة لنص سيناريو الفيلم المستوحى من السلسلة الشهيرة، والذي سيعرض على منصة نتفليكس.

وعلق على الصورة قائلاً على لسان بطل السلسلة النجم العالمى كيليان مورفي: “It seems like Tommy Shelby wasn’t finished with me…” – Cillian Murphy”، أو ” “يبدو أن تومي شيلبي لم ينته مني – كيليان مورفي”.

وكان قد أكد الممثل العالمي كيليان مورفي، بطل سلسلة Peaky Blinders، الذي سيشتق منها الفيلم الجديد، أن العمل الجديد اقترب الانتهاء من كتابته، حيث صرح مورفي في آخر حواراته قائلا: “اقترب السيناريو من الانتهاء، ومن المتوقع أن يبدأ الفليم الجديد من حيث انتهى الموسم السادس من العمل، ومن المحدد أن يطرح الفيلم في 2024”.

ووفقًا للتقرير الذي نشر على موقع “nme”، أكمل مورفي قائلا: “لم أقرأ السيناريو بعد، ولكن الخطة هي إنشاء فيلم ومواصلة القصة في عالم السينما بدلاً من التلفزيون”.