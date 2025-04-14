حقيقة توقف تصوير فيلم “شمس الزناتي” لـ محمد إمام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ترددت خلال الفترة الماضية أنباء عن توقف تصوير فيلم “شمس الزناتي” الذي يقوم ببطولته النجم محمد إمام، بسبب ما قيل إنها أزمة إنتاجية، وهو ما نفته مصادر مطلعة مؤكدة أن السبب الحقيقي يعود لانشغال أبطال الفيلم بعدة أعمال درامية خلال موسم رمضان الماضي، إضافة إلى ارتباط البعض الآخر بتصوير مشاريع فنية أخرى.

وبحسب المصادر، فإن التوقف مؤقت، وسيُستأنف التصوير خلال شهر حزيران (يونيو) المقبل، على أن يكون الفيلم جاهزًا للعرض في موسم الصيف القادم.

“شمس الزناتي” من بطولة محمد إمام، أسماء جلال، عمرو عبد الجليل، مصطفى غريب، خالد أنور، أحمد عبد الله محمود، ونخبة من النجوم.

وتدور أحداث الفيلم حول بداية تعرّف شمس الزناتي على أصدقائه، وهي القصة التي تسبق أحداث الفيلم الشهير الذي قدّمه النجم عادل إمام وشاركه فيه كل من سوسن بدر، محمود حميدة، أحمد ماهر، مصطفى متولي، محمود الجندي، إبراهيم نصر، وعبدالله محمود.

يُذكر أن آخر أعمال محمد إمام السينمائية كان فيلم اللعب مع العيال من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشاركه البطولة كل من ويزو، بيومي فؤاد، باسم سمرة، مصطفى غريب، حجاج عبد العظيم وآخرين.