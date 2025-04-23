أنجلينا جولي تجدد دعمها لغزة: “تحولت إلى مقبرة جماعية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعادت النجمة العالمية أنجلينا جولي، الأحد، نشر منشور لمنظمة “أطباء بلا حدود” عبر خاصية “الستوري” على حسابها الرسمي في تطبيق إنستغرام، في خطوة تؤكد استمرار دعمها لقطاع غزة في مواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية.

وجاء في المنشور: “غزة تحولت إلى مقبرة جماعية للفلسطينيين ولمن جاءوا لمساعدتهم”، مرفقًا بتفاصيل التقرير الصادر عن المنظمة، والذي يوثّق الكارثة الإنسانية المستمرة في القطاع.

ويأتي هذا التفاعل بعد أشهر من تصريح مؤثر لجولي نشرته في 1 نوفمبر 2023 عبر إنستغرام، حيث علّقت على القصف الإسرائيلي بالقول: “هذا قصف متعمد لسكان محاصرين لا يملكون مكاناً يهربون إليه… غزة تحولت بسرعة إلى مقبرة جماعية”.

يُذكر أن إسرائيل، بدعم أمريكي، تواصل منذ 7 أكتوبر 2023 ارتكاب جرائم إبادة في غزة، أسفرت حتى الآن عن أكثر من 168 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من النساء والأطفال، إلى جانب ما يفوق 11 ألف مفقود.