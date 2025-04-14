ميزات جديدة في واتساب: تجربة أسرع وأكثر ذكاءً للمستخدمين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مع وتيرة التطوير السريعة، أصبح من السهل تفويت بعض الميزات الجديدة التي يضيفها «واتساب» (WhatsApp) باستمرار، ولهذا تقدم المنصة الآن مجموعة من الأدوات والتحديثات التي تعزز من تجربة المستخدم، سواء في الدردشات، والمناسبات، والمكالمات، حتى القنوات. في هذا المقال نلقي نظرة شاملة على أبرز الخصائص الجديدة التي تم إطلاقها مؤخراً.

1. مؤشر «متصل الآن» في المجموعات

أصبح بإمكانك معرفة من المتصل حالياً في أي مجموعة تشارك فيها، حيث يعرض «واتساب» عدد الأشخاص المتصلين أسفل اسم المجموعة، ما يجعل التواصل أسرع وأكثر فاعلية.

2. أهم الإشعارات (Priority Notifications)

أداة ذكية جديدة لتنظيم الإشعارات في المجموعات. يمكنك الآن تخصيص ما يصلك عبر خيار «إرسال إشعار بشأن»، واختيار ما بين:

@•منشن بالاسم فقط

* الردود

* رسائل من جهات الاتصال المحفوظة

* أو استلام كل الرسائل دون استثناء

3. تحديثات المناسبات (Events)

بعد أن كانت تقتصر على المجموعات، أصبحت ميزة إنشاء المناسبات متاحة أيضاً في المحادثات الفردية، مع تحسينات إضافية تشمل:

* إمكانية الرد بـ«ربما«

* دعوة أشخاص جدد للمناسبة

* تحديد وقت انتهاء للمناسبات الطويلة

* تثبيت المناسبة في الدردشة لسهولة الوصول

4. ميزة مسح المستندات ضوئياً على «الآيفون«

باستخدام كاميرا هاتفك، أصبح من الممكن مسح مستند ضوئياً وإرساله مباشرة من داخل «واتساب»، عبر خيار جديد في قائمة المرفقات.

5. علامة تبويب موحدة للمكالمات

تم توحيد كافة خيارات المكالمات في تبويب واحد، يتيح لك إجراء مكالمات جديدة، ومشاركة روابط المكالمات، وإدارة السجل بسهولة.

6. تكبير الفيديو بإصبعين في مكالمات الفيديو (Pinch to Zoom)

لمستخدمي «iPhone»، يمكنك الآن تحريك إصبعين للداخل لتكبير الفيديو أثناء المكالمة لمشاهدة تفاصيل أوضح.

7. إضافة جهة اتصال أثناء المكالمة

ميزة سريعة لإضافة شخص إلى مكالمة فردية جارية مباشرةً من الدردشة عبر أيقونة المكالمة.

8. مشاركة القناة عبر رمز «QR»

يتيح لك «واتساب» الآن إنشاء رمز «QR» خاص بقناتك، يمكن مشاركته بسهولة مع الآخرين لتوسيع قاعدة المتابعين.

هذه التحديثات تعكس توجه «واتساب» لتقديم تجربة أكثر تخصيصاً وانسيابية للمستخدمين، سواء أكانوا أفراداً، أم مشرفين على قنوات ومجموعات، وستصل لجميع المستخدمين تدريجياً مع قابل الأيام.