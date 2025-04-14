بدون مكياج أو فلاتر.. صورة مي عز الدين تلفت الجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت النجمة المصرية مي عز الدين تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها الأخير عبر “إنستغرام” بصورة طبيعية من دون مكياج أو فلاتر، حيث بدت بملامح مشرقة وبثقة لافتة، ما دفع جمهورها إلى الإشادة بجمالها الحقيقي وعفويتها.

وتُعد هذه الإطلالة أول ظهور لمي بعد فترة من الغياب، عقب وفاة والدتها، حيث تحاول النجمة الخروج تدريجيًا من أزمتها النفسية. وقد شاركت جمهورها بصورة عفوية نالت إعجاب الآلاف من المتابعين الذين تغزّلوا بإطلالتها الطبيعية، مشيدين بثقتها في الظهور من دون تكلّف، ومؤكدين أن هذا ما يجعلها قريبة من قلوبهم.

وقد تصدرت مي عز الدين محركات البحث بعد انتشار الصورة، وتمنّى لها محبوها عودة سريعة إلى نشاطها الفني وحياتها اليومية، مؤكدين دعمهم الكامل لها في تجاوز هذه المرحلة الصعبة.

يُذكر أن آخر أعمال مي عز الدين كان مسلسل قلبي ومفتاحه، الذي عُرض في النصف الأول من شهر رمضان الماضي، وحقق نجاحاً لافتاً بمشاركة النجم آسر ياسين.