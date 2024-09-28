ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة العالمية مونيكا بيلوتشي بأحدث ظهور لها، مختارة الأسود الأنيق لإطلالتها والأكسسوارات الفاخرة لتزيينها.

وقد إرتدت مونيكا فستاناً باللون الأسود طويل وضيق من قماش المخمل وبقبة واسعة كشفت عن كتفيها.

وقد تمكنتمونيكا من تحويل هذه الإطلالة البسيطة لإطلالة رائعة حيث وضعت نظارات شمسية كبيرة ذات إطار أسود وتزيّنت بمجوهرات من الذهب الأبيض المرصّع بالماس، ومنها خاتم من مجموعة Panthere تبلغ قيمته 73,000 جنيه استرليني، كما أرفقته بحقيبة يد من الحرير من Dolce & Gabbana بقيمة 4,445 دولاراً أميركياً.

وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير مع إطلالة مونيكا هذه، مشيدين بجمالها وأناقتها الدائمين.

كانت هذه تفاصيل خبر مونيكا بيلوتشي تتألق بالأسود الأنيق.. وخاتم يدها يدهش الجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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