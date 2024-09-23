حلا الترك بإطلالة لافتة في "أسبوع الموضة في ميلانو"

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة البحرينية حلا الترك، خلال حضورها عرض أزياء "Tods"، الذي أقيم ضمن فعاليات "أسبوع الموضة في ميلانو"، وخطفت الأنظار بإطلالتها.

ولفتت حلا الأنظار بإطلالتها، إذ ارتدت فستاناً باللون البني الغامق، جاء بقصة طويلة وضيقة تعانق الجسد، وبكمين طويلين، ومحدد الخصر بحزام عريض.

وأكملت حلا إطلالتها بحقيبة يد كبيرة باللون البني، وانتعلت حذاء عالٍ باللون نفسه.

واختارت حلا تسريحة شعر تتناسب مع إطلالتها، إذ تركت شعرها منسدلاً على كتفيها بطريقة ناعمة، وطبقت مكياجاً لافتاً يرتكز على الألوان البرونزية التي أبرزت ملامحها.

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