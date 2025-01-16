ميرنا وليد - بيروت - يمتلك الممثل اللبناني جوزيف ساسين العديد من الأعمال التمثيلية مثل النسخة الثانية من مسلسل عشرة عبيد صغار وبراندو الشرق، رقصة مطر، وأخيرا، ومسرحية يوميات مسرحجي".
موقع الخليج 365 كان قد التقى مؤخرا بـ جوزيف ساسين في مبادرة من الممثل ميشال حوراني وهي مباراة كرة قدم جمعته والممثلين سعيد سرحان، بديع أبو شقرا، سعد حمدان، حسن حمدان، جيسكار لحود، محمد فوعاني، وذلك مع شباب نازحين حينها.
تحدثنا مع جوزيف ساسين حول الكثير من المواضيع منها غيابه عن المسلسلات، اعماله الجديدة، وفيلم الرب يراني.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- جوزيف ساسين: "لا أقبل بهذا الأمر" وما هو سبب غيابه عن المسلسلات؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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