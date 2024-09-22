أنابيلا هلال تتألق بفستان رائع من Versace.. و سعر حقيبة يدها المرتفع سيفاجئكم

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت مقدمة البرامج اللبنانية أنابيلا هلال متابعيها من خلال مجموعة صور، أظهرت من خلالها إطلالتها من عرض ازياء دار Versace للموضة، وأطلت مرتدية فستاناً رائع بالاصفر و الأسود من Versace قصير و ضيق من دون أكمام، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وحملت أنابيلا حقيبة يد، من دار أزياء Versace، يصل سعرها إلى 1,770 دولار.

وكانت نشرت أنابيلا هلال مجموعة صور جديدة لها من إيطاليا، وخطفت الأنظار بإطلالتها، إذ ارتدت فستاناً باللون الأسود، من "Elisabetta Franchi"، يبلغ سعره 850 دولار تقريباً.

وجاء فستان أنابيلا بقصة طويلة تلامس الأرض، وضيقة تعانق الجسد، وبدون أكمام، مع حمالات رفيعة، كما جاء مكشوف الصدر، وبثلاث فتحات تكشف البطن والخصر، كما جاء بتفصيل حلقة ذهبية عند الصدر.

