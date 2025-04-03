شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غارة صنعاء أمس.. قصف أمريكي يستهدف سيارة في هذه المحافظة اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت طائرات أمريكية مسيرة، في وقت متأخر من مساء أمس، هجومًا على سيارة أحد المواطنين في منطقة الجملة بمديرية مجز في محافظة صعدة شمال اليمن. وأفادت المصادر بأن السيارة المستهدفة كانت تسير على الطريق العام، مما يشير إلى تصعيد خطير في العمليات العسكرية الأمريكية ضد الأهداف المدنية.

وفي السياق ذاته، شهدت محافظة صعدة خلال الساعات الماضية سلسلة من الغارات الجوية العنيفة التي نفذتها القوات الأمريكية، مما أسفر عن دمار واسع في الممتلكات العامة والخاصة.

وتركزت الهجمات على الأحياء السكنية والمناطق الحيوية، مما أدى إلى تدمير مبانٍ ومنشآت تجارية ومرافق عامة، وزيادة معاناة المدنيين في ظل التصعيد المستمر للتحالف الأمريكي في المناطق الحدودية لليمن.

وقد أدانت منظمات حقوقية هذه الهجمات، مؤكدة أنها تسببت في تهجير العديد من العائلات وتدمير ممتلكاتهم، ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات بحق المدنيين.



