شكرا لقرائتكم خبر عن الزبيدي يكشف عن تعرضه للتهديد بسبب معارض سعودي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ال القيادي الحوثي عبدالغني الزبيدي:‏علي هاشم حرا وطليقا.. وطلعنا نحن عيال الكلب ومثيري الفوضى وحاسدين له.. وماادري ايش بيننا وبينه

واضاف: وقام ن. وه.. وم.. بتسليط الذباب الإلكتروني... لقد حظرتهم ابلغوهم بان رسالتهم وصلت

لذلك نحن آسفين ياعلي هاشم..

مدد ولاتبالي والله المستعان.. الله المستعان... وبس



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