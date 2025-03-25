شكرا لقرائتكم خبر عن ناشط حوثي: سنحاور الجنوبيين حول بقاء الوحدة أو الانفصال ولكن بعد تحرير هذه المحافظة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشار ناشط حوثي إلى أن هناك محافظة يمنية هي من تقف في دخول جماعته في حوار مباشر مع الجنوبيين، ومناقشة بقاء الوحدة اليمنية أو إنهائها.

وقال الناشط الحوثي حسين الاملحي في تدوينة له على منصة "إكس"، إنه وبعد التطهير الكامل – حد قوله -، لمحافظة مأرب، واستقرار محافظات شمال اليمن، سيدخلون في حوار مع الجنوبيين للتطرق في قضية الوحدة والانفصال.

وأضاف الاملحي بالقول: "لا استقرار ولا أمان للجمهورية اليمنية وعاد مديرية ونصف في محافظة مأرب مسيطر عليها جماعة الاخوان المتأسلمون المسمون كذباً وزوراً الإصلاح".

وتابع الاملحي بالقول: "يجب تطهير هذه المحافظة ليستقر الشمال بالكامل وندخل مع الجنوب في حوار شفاف وواضح اما الوحدة ودولة فدرالية بإقليمين أو الانفصال".