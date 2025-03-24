شكرا لقرائتكم خبر عن في تصريح مفاجئ ...الرئيس العليمي يكشف عن مصير عبد الملك الحوثي بعد مقتل حسن نصر الله "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الرئيس الدكتور رشاد العليمي، أن إيران تسعى لجعل عبد الملك الحوثي خليفة لزعيم حزب الله حسن نصر الله كقائد سياسي وروحي في المحور الإيراني.

وأوضح الرئيس العليمي في مقابلة مع صحيفة "دير شبيغل" الألمانية ، طالعها "المشهد اليمني"، أن الحوثي يتحدث عن اليمن كمحور للمقاومة، وطموحاته في أن يصبح الشخصية الأبرز في المحور الإيراني ليست جديدة. كما أشار إلى أن الدعم الإيراني للحوثيين وصل إلى مستويات تفوق ما كان يتلقاه حزب الله في السابق.

ولفت الى ان الدعم العسكري الذي كان يذهب إلى النظام السوري، وحزب الله يتم توجيهه الآن بشكل كبير إلى الحوثيين، بما في ذلك تعيين قادة من الحرس الثوري سفراء لدى ميليشيا الحوثي في صنعاء.

وأكد الرئيس العليمي أن إيران زادت من دعمها العسكري للحوثيين بشكل كبير، بما في ذلك إرسال خبراء من الحرس الثوري الإيراني إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

كما أشار إلى أن الأسلحة المتطورة التي يستخدمها الحوثيون في هجماتهم على المرافق البحرية والمصالح الإقليمية والدولية لم تكن جزءًا من ترسانة الجيش اليمني، بل هي شحنات أسلحة تم تهريبها من إيران. وبيّن أن الأسلحة الإيرانية التي يستخدمها الحوثيون تشمل صواريخ كروز، وأسلحة مضادة للسفن، وطائرات مسيرة هجومية.