الكشف عن مكان تواجد منصر السيلي والتاكيد بانه لازال على قيد الحياة

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عدن - ياسمين التهامي - �ال الصحفي انيس منصور:شاهدت صالح منصر السيلي

كنت في برلين قبل ثلاثة أشهر وكان في زميل يريدني اذهب له الى مقاطعة في حدود الدانمارك قال في مفاجاة وعبر تواصل فيديو شاهدت شخص كبير مريض نفس شكل ونفس صوت صالح منصر السيلي.

واضاف: قلت له سوف اتي لك واريد أتصور معه فيديو وأجري مقابلة قصيرة واكشف عنه قال لا تعال اجلس وناقش واتكلم لكن دون صور او تصوير

واختتم:

وقال في ترتيبات مع اسرته بينهم نجله المقيم بالسعودية وحدثني ان السيلي كان في الصومال وعاش هناك واعتقد تزوج صومالية وحاليا هو في المانيا

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