شكرا لقرائتكم خبر عن الاعلان قبل قليل عن مقتل أحمد ناصر الخليفي بغارة للطيران الامريكي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي عنصر يمني تابع لتنظيم القاعدة مصرعه اثر غارة جوية في الصومال... واكدت المصادر ان أحمد ناصر ظويفر الخليفي وهو أحد عناصر تنظيم القاعدة في اليمن قتل اثر غارة أمريكية استهدفت تجمعا لحركة الشباب المجهادين في الصومال..



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