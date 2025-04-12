تيمور جنبلاط: للتوافق في الاستحقاق البلدي ولمنح الشباب والشابات وأصحاب الكفاءات فرصة في تحمل مسؤولية التطوير الإنمائي

شدد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط على "اهمية انجاز الاستحقاق البلدي، والتوافق الأهلي حوله، وان تمنح الانتخابات المقبلة الفرصة لمشاركة الشباب والشابات وأصحاب الكفاءات، في تحمل مسؤولية التطوير الإنمائي والبلدي، من خلال السعي لخلق مجالس بلدية متجانسة ومتكافئة، تساهم بالتقدّم وتعطي الثقة، لتحقيق النتائج المتوخاة"، وذلك في كلمة له خلال لقائه في قصر المختارة اليوم عددًا من الوفود الاهلية والاجتماعية عرضت معه قضايا متعلقة بالاستحقاق البلدي. كما التقى وفودًا عرضت معه مسائل اجتماعية وحياتية وخدماتية عامة، وتلقى سلسلة من المراجعات، بمشاركة النائبين أكرم شهيب ووائل أبو فاعور وأمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر.

وبعد الظهر، رعى النائب جنبلاط احتفال تدشين القصر البلدي في بلدة الباروك، بدعوة من بلدتي الباروك - الفريديس، وبمشاركة ممثلين عن نواب المنطقة وشخصيات روحية وسياسية واجتماعية وأهلية وبلدية واختيارية ومشايخ وآباء وأهال من البلدة.

وألقى رئيس بلدية الباروك – الفريديس المحامي إيلي نخلة كلمة، أكد فيها ان "البلدية اشترت العقار للقصر البلدي، والذي سيصبح صرحًا وملتقى للنشاطات الاجتماعية والانمائية، كما وسيصبح مقرًا لاتحاد بلديات العرقوب والحرف، هذا الاتحاد الذي ابصر النور في الصيف الماضي".

وإذ شكر النائب جنبلاط وكل الذين تعاونوا معه من البلدة والبلدية والمخاتير، توجه إلى النائب جنبلاط قائلاً: "نطوي صفحة اليوم من العمل البلدي لنفتح صفحة من العمل الانمائي والاجتماعي والسياسي إلى جانبكم تيمور بك وإلى جانب المختارة والمخلصين لهذا الجبل، جبل التعايش النموذجي، وشرف لنا ان يخلد اسمك في هذا القصر في وضع لوحة تحمل اسمكم، وفاء لكم ولجهودكم وعطاءاتكم للبلدة وللجبل وللبنان".

وختاماً، قصّ جنبلاط ونخلة شريط افتتاح القصر البلدي وازاحة الستارة عن اللوحة التذكارية، ثم كانت جولة في أقسام الصرح.