سعد: يجب إجراء تعديلات على قانون الايجارات للاماكن غير السكنية ليصبح عادلاً ومتوازناً

إستقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري، النائب أسامة سعد، فوفدًا من تجار صيدا ومن مناطق لبنانية أخرى.

وعرض أعضاء الوفد على سعد اسباب اعتراضاتهم على قانون الايجارات وما يلحقه بهم من اضرار جسيمة تصل الى حد افلاسهم واقفال مؤسساتهم وطالبوا بتعديلات اساسية على القانون.

من جانبه، اجرى سعد اتصالاً بحضور التجار مع النائب ميشال الضاهر الذي يتابع هذا الملف ووعد سعد باجراء اتصالات عاجلة مع زملاء آخرين من النواب للوصول الى معالجات مرضية.

وأكد سعد على ضرورة التوازن والعدالة في مقاربة هذه القضية كي لا يكون لها إنعكاسات سلبية على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي .

كما استقبل سعد وفدًا من الجماعة الإسلامية برئاسة بسام حمود، وتمّ مناقشة الأوضاع والمستجدات على الساحة اللبنانية، لا سيما ملف الانتخابات البلدية، بالإضافة إلى ملفات أخرى تهم مدينة صيدا.