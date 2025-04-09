شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يحدد المسئول عن نفقات رعاية المسنين.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تطرق قانون رعاية حقوق المسنين، لمسألة نفقات رعاية المسن، ومن يتحمل هذه النفقات، وما مصير كبار السن غير القادرين على تحمل النفقات، وموقفهم من الحصول على الحقوق والخدمات المنصوص عليها فى القانون.

ووفقا للقانون، تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفى ذلك، فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة، وذلك وفقا للاتفاق الذى يعقد بينهم، ويحدد نصيب كل منهم فيها، فإذا لم يتفقوا ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يلزم بها.

وإذا كان من ورد ذكرهم فى الفقرة الأولى من هذه المادة غير قادرين عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم قامت الوزارة المختصة بإدراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية، وتقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلى العاملة فى مجال المسنين، بتوفير خدمة مرافق المسن، ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة مرافق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانا بإجراءات اعتماده وحقوقه وواجباته.