وزير الخارجية الإيراني: طلب واشنطن ألا نمتلك سلاحا نوويا قابل للنقاش لكن إذا سعوا لأهداف أخرى قد لا يحققونها

أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الى أن "طلب واشنطن ألا نمتلك سلاحا نوويا قابل للنقاش لكن إذا سعوا لأهداف أخرى قد لا يحققونها".

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض، أنه "لن نستبق المفاوضات التي سنجريها مع إيران السبت المقبل وستكون هناك عواقب وخيمة إذا لم تختر إيران الدبلوماسية".

هذا وأكد عراقجي، في حديث لصحيفة "واشنطن بوست"، أنه "جرى في الأسابيع الأخيرة تبادل رسائل بين إيران والولايات المتحدة".

وأمس، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أننا "نريد لإسرائيل أن تكون مشاركة في أي اتفاق بشأن إيران لكن نسعى لتفادي أي صدام، ونحن نجري محادثات مباشرة مع إيران"، لافتاً الى أن "التوصل إلى اتفاق مع إيران هو الأمر المفضل لدينا".

وأمل ترامب، في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "أن تنجح المفاوضات مع إيران لتفادي امتلاكها سلاحا نوويا"، كاشفاً أننا "نجري مفاوضات مع إيران ونأمل أن يحالفها النجاح وسيكون ذلك في مصلحتها"، مضيفاً "سيكون هناك اجتماع كبير يوم السبت مع الإيرانيين وسيكون لقاء مباشرا معهم".