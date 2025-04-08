نتانياهو: زيارتي لأميركا كانت جيدة للغاية وتركيا تريد إنشاء قواعد عسكرية في سوريا وهذا يشكل خطرا علينا ونعارضه

أفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بأنه "إذا لم يحدث تقدم في المفاوضات مع إيران فإن الخيار العسكري سيكون مطروحا، ونحن متفقون مع الولايات المتحدة على أن إيران لن تمتلك أسلحة نووية".

ولفت نتانياهو، الى أنه "تفجير وتفكيك المنشآت النووية الإيرانية يجب أن يتم تحت إشراف وتنفيذ أميركي، ونحن نقبل باتفاق لتفكيك البرنامج النووي الإيراني في حالة واحدة فقط هي أن يكون على الطراز الليبي".

وقال " عازمون على القضاء على حماس وفي الوقت نفسه إعادة جميع أسرانا، وتركيا تريد إنشاء قواعد عسكرية في سوريا وهذا يشكل خطرا علينا ونعارضه"، مضيفاً

"زيارتي للولايات المتحدة كانت جيدة للغاية ودافئة".