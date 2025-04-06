سلطات أميركا ألغت جميع التأشيرات لمواطني جنوب السودان

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في بيان، عن الغاء "كل التأشيرات الممنوحة لحاملي التأشيرات من جنوب السودان"، متهمًا سلطات البلاد بعدم استعادة مواطنيها الذين صدرت أوامر بترحيلهم.

وهذا أول إجراء من نوعه يُتخذ ضد جميع مواطني دولة في العالم، منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السلطة في 20 كانون الثاني واتباعه سياسة جذرية لمكافحة الهجرة.

وأضاف روبيو "حان الوقت كي تتوقف الحكومة الانتقالية في جنوب السودان عن استغلال الولايات المتحدة".

وشدد على أن "تطبيق قوانين الهجرة في بلدنا أمر بالغ الأهمية للأمن القومي والسلامة العامة للولايات المتحدة".

كما أشار إلى أنه ستتوقف واشنطن عن إصدار تأشيرات جديدة لمواطني جنوب السودان، وقال روبيو "نحن على استعداد لمراجعة هذه السياسة عندما يكون جنوب السودان متعاونا بالكامل".

وسبق وأن نالت جنوب السودان استقلالها عن السودان في 2011 لكنها ظلت تعاني الفقر وانعدام الأمن بعد اتفاق السلام عام 2018.